Телеведущая Яна Кошкина восхитила поклонников детскими снимками

Популярная российская телеведущая и актриса Яна Кошкина сегодня отмечает свой день рождения. В честь своего праздника девушка показала в Сети редкие детские снимки.

Яна Кошкина сегодня отмечает свой 28 день рождения. Именно по этой причине телеведущая впервые в социальной сети засветила свои детские фотографии. Знаменитость, которая прославилась не только благодаря пышным женственным формам, но и харизмой, теперь является настоящим секс-символом «Первого канала», по версии одного мужского издания.

Напомним, что недавно телеведущая стала настоящей певицей и записала первую сольную композицию «На красный свет». Поклонники оценили вокальные способности Кошкиной. Однако другие пользователи Сети упрекнули Яну в пении под фонограмму.