Анна Седокова в самолёт забрала огромные букеты цветов, несмотря на правила безопасности

В новой публикации Анна Седокова рассказала о предстоящем концерте в столице Таджикистана Душанбе. Также певица призналась, берёт с собой цветы даже в самолёт.

В Instagram звезда выложила селфи на фоне красивых букетов цветов. Также видно, что фотография была сделана на борту самолёта.

В описании Анна Седокова написала, что ей настолько понравились розы, что она решила путешествовать вместе с ними. Певица также поделилась с подписчиками своими переживаниями насчёт первого её концерта в столице Таджикистана.

В комментариях подписчики успокоили кумира, сказав, что они с нетерпением ждут Анну Седокову в Душанбе с её концертом. Другие фанатки обратили внимание на стильную толстовку звезды и пышный букет из нежно-салатовых роз.