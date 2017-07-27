Нумеролог предрекла Шепелеву серьезные болезни из-за его «злопамятства»

Нумеролог Клара Кузденбаева проанализировала дату рождения Дмитрия Шепелева и заявила, что он по своей натуре очень злопамятный и целеустремлённый. По словам эксперта, Шепелеву стоит усмирить «гордыню», так как она его может довести до серьезных болезней.

Как утверждает нумеролог Клара Кузденбаева, Дмитрий Шепелев был рожден в День судьбы. Якобы, он является носителем знака артистизма и обладает волевым характером. По словам эксперта, именно эти черты, вместе с его «злопамятством», стали причиной скандала с семьей погибшей Жанны Фриске.

Якобы, Шепелев в глубине души может догадываться, что не всегда правильно поступает в отношении семьи Фриске. Он, возможно, и понимает свою вину, но не может признать ее перед всеми. Из-за своих принципов он будет до последнего добиваться целей и никогда не отступит от решений.

По словам нумеролога, Шепелеву стоит задуматься над своими эмоциями. Кузденбаева отмечает, что у телеведущего сильно повышена эмоциональность, он может принимать решения, руководствуясь лишь чувствами, но не рассудком. Если же Шепелев не прекратит демонстрировать негативные черты своего характера, то уже в скором времени его могут ждать проблемы.

Нумеролог утверждает, что для Шепелева особо опасным будет период его 38-летия. По данным эксперта, у телеведущего могут появиться проблемы с почками и ЖКТ. Однако, заявила Кузденбаева, у Шепелева есть и положительные черты, за которые его и полюбила Жанна Фриске. Это харизма, щедрость, красноречие и удача. Также, утверждает нумеролог, Шепелев является хорошим другом и любовником.