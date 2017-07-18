Ольга Бузова отняла стиль причёски у беременной Анастасии Костенко

Подписчики Ольги Бузовой заметили, что она в очередной раз скопировала образ супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Певица не только пытается сделать трендом причёску из 90-х, но также решила донашивать вещи.

Недавно прогремела новость о том, что то эксклюзивное платье, которым хвасталась Ольга, оказалось уже ношеным другой знаменитостью. Свой новый образ Бузова решила дополнить уже чужой причёской, которую она подсмотрела у Анастасии Костенко. Певица продолжает заявлять, что её образы оригинальны, и она сама диктует тренды, несмотря на то, что подписчики с лёгкостью находят источники её заимствований.

Ольга также терпит неудачу и в другой области. Её футболка с нецензурными словами из новой песни не пользуется спросом. Образ Бузовой подписчики сравнивают с тем, как выглядели ресторанные певицы в 90-е годы. Стоит отметить, что сама исполнительница не расстраивается и продолжает публиковать старые тренды, выдавая их за новые.