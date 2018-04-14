Ольга Рапунцель с новорождённой дочкой отправилась в эпицентр урагана в Москве

На своей странице в социальной сети Ольга Рапунцель поделилась страшными кадрами урагана в Москве. Стоит заметить, что во время непогоды рядом с известной участницей «Дом-2» была её маленькая дочь.

Видео необычной прогулки молодой мамы увидели подписчики Оли Рапунцель в её «сторис». Девушка пренебрегла предупреждениями синоптиков и решила прогуляться с месячным ребёнком во время сильного урагана. На видео слова Ольги заглушают шквальные порывы ветра, а небо затянуло чёрными тучами. Стоит также обратить внимание, что в тот день погибло несколько детей, по словам СМИ.

Популярная участница «Дом-2» призналась в том, что её нисколько не смущает такая погода, и она ничуть не боится гулять во время урагана. Однако Ольга была такая не одна, на заднем фоне видно весёлых гуляющих детей и спокойных родителей.