«Что есть, то есть»: Максим Галкин похвастался красотой и талантом

Телеведущий Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, разместил в своем Instagram-аккаунте собственный снимок, в описании которого указал на свою красоту и талант. По словам Галкина, скромность «родилась» позже него самого, а если себя не похвалить, то другие этого могут не заметить его красоты.

В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин разместил снимок, на нем запечатлен в строгом костюме и с бабочкой. Судя по тому, что на телеведущем есть микрофон, пользователи предположили, что снимок сделан за кулисами одного из шоу. Особое внимание пользователей привлекло описание, которое Галкин прикрепил к своему снимку.

Телеведущий и юморист отметил, что он «красив». «Что есть, то есть», - указал Галкин и отметил, то не исключает возможности удачного света или профессионализма фотографа. Тем не менее, Галкин добавляет, что его красота «без фотошопа, природная и естественная». По словам мужа Примадонны, если не обращать внимание на свою красоту самому, то многие могут ее и не заметить, пройдя мимо.

Комизма посту прибавили и хештеги, который Галкин оставил в конце описания. В них он шутит о том, что он как Дориан Грей и прячет свой портрет. Также Галкин предугадал критику пользователей и отметил, что уже не знает, как о себе напомнить. По мнению пользователей, Галкину удалось неплохо пошутить и в иронической форме отметить свою красоту. Многие согласились с тем, что себя нужно хвалить и не бояться критики.