Экс-участница "Дома-2" Марина Мексика вставит импланты в ягодицы

Экс-участница "Дома-2" Марина Мексика продолжает "тюнинговать" свое тело. На этот раз девушка решилась на глютеопластику, Мексика желает вставить импланты в свои ягодицы ради увеличения их объема.

Марина Мексика одна из самых знаменитых участниц скандального проекта "Дом-2", которая постоянно меняет себя к лучшему, снова и снова ложась под нож хирурга. Девушка уже успела сделать ринопластику, увеличить грудь, забить практически все тело татуировками, теперь же перешла и к своей "пятой точке". Так как для того, чтобы добиться идеальных форм в спортзале, могут уйти годы, Мексика решила не изнурять себя физическими упражнениями, а просто пойти в клинику пластической хирургии.

Она рассказала фанатам, что давно мечтала об упругих и пышных ягодицах, потому решилась на популярную операцию глютеопластику. Пластические хирурги просто вставят импланты Мексике в ягодицы и тем самым девушка получит желаемый результат.

Многие фанаты выступили против того, чтобы экс-участница "Дома-2" делала еще одну пластическую операцию, так как считают, что Мексика уже обладает идеальными формами и ей не нужно уродовать себя огромными ягодицами, однако сама девушка не намерена менять своих планов в достижении поставленных целей.