Исполнитель известной песни «Despacito» порадовал поклонников новым хитом

21 апреля вышла новая песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси, всемирно известного благодаря своей песни «Despacito». За один день более 60 тысяч поклонников смогли услышать новый сингл звезды.

Луис Фонси добился мировой популярности благодаря хиту «Despacito», который он исполнил вместе с вокалистом Дэдди Янки. Трек был представлен 13 января 2017 года и набрал рекордное количество просмотров на YouTube числом в 5 миллиардов.

Теперь мировая звезда 21 апреля представил новый сингл «Amor Prohibido» на YouTube. Новая песня была исполнена в дуэте вместе с широко известным в мире певцом Доминиканской Республики Хуаном Луисом Гуэррой.

За один день более 60 тысяч поклонников просмотрели видеоролик. Песня набрала пока более 5 тысяч лайков против четырёхсот дизлайков. В комментариях поклонники написали положительные отзывы о новом хите и похвалили любимого исполнителя.