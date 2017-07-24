Регина Тодоренко призналась в «семейном сумасшествии»

Редкое явление семейного «сумасшествия» заметила популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко. Девушка смогла осознать это только к 25 годам.

О своих прекрасных родителях Регина рассказала поклонникам в социальной сети. Девушка упомянула, что долго не могла осознать тот вклад, который сделали мама и папа в её становлении как человека и артиста. Родителей Тодоренко называет ласково «мамуся» и «папуся» и искреннее благодарит их за всё: за звонки, за напоминания о рейсе в 4 часа утра, за заботу о здоровье, за участие с ней в безумных планах и даже за то, что они могут отправить свои вкусности в любую точку планеты.

Родители также держат Регину в курсе последних новостей ежедневной рубрики «Гороскоп». Поинтересоваться отношениями с родителями девушка решила и у своих поклонников. Оказалось, что почти у всех проблемный период недопонимания прошёл ещё в подростковые годы. Отсутствие поддержки со стороны родных у людей встречается очень редко, вопреки популярному мнению. А остальные находят родственную душу в супругах и друзьях.