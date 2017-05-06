Анна Семенович показала длинные ноги и весьма откровенное декольте

Певица Анна Семенович разместила в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она сидит на краю ванной в белом ультракоротком платье. Пользователи Сети были впечатлены длинными ногами и откровенным декольте звезды.

В своем Instagram Семенович разместила снимок из ванной. На нем звезда позирует в коротком белом платье, ткань которого украшена цветочным принтом. На снимке Семенович улыбается и поливает свои ноги брызгами воды. В описании она написала строчку о том, что море находится там, где находится она. Далее она решила провести небольшой конкурс и предложила поклонникам угадать, откуда эта строчка.

Пользователи быстро догадались, что такие строки появились в новой песне Семенович. Победителю звезда отправила сотни виртуальных сердечек в своей Insta-stories. Пользователи были впечатлены формами Семенович. Некоторые даже отметили, что звезда похудела и стала выглядеть гораздо привлекательнее. Белое платье выгодно подчеркнуло грудь Семенович, многие не смогли не прокомментировать откровенное декольте звезды. Почти за день снимок, где Семенович в ультракоротком платье позирует в ванной, набрал больше 80 000 лайков.