Настасья Самбурская кардинально сменила имидж для новой фотосессии

Актриса Настасья Самбурская, которая уже не раз впечатляла поклонников необычными образами, для своей новой фотосессии стала длинноволосой блондинкой. На новых снимках в Instagram Самбурская позирует не с короткой стрижкой, а с длинными волосами и откровенным декольте.

В своем Instagram-аккаунте Настасья Самбурская показала себя в новом образе. Как известно, она играет в театре и часто примеряет на себя другие прически и наряды. В этот раз актриса показала, как она могла выглядеть, если бы у нее были длинные волосы светлого цвета.

Сначала она разместила снимок, сделанный перед выходом на сцену. Самбурская играет в спектакле «Формалин», где для образа ей нужен парик. В описании она указала, что передала в своих Insta-stories привет для Натальи Рудовой и Анастасии Ивлеевой. По мнению пользователей, такой образ очень идет Самбурской и ей стоит задуматься о смене прически.

Далее, немного позже, она опубликовала снимок, сделанный, скорее всего, в рамках очередной фотосессии. Самбурская для фото позирует в том же парике, но уже с другим нарядом. Актриса показала глубокое декольте и написала, что ждет лайков. Пользователи бурно отреагировали на новый снимок звезды, менее чем за сутки фотография успела набрать более 160 000 лайков.