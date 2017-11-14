Андрей Гайдулян появился на ММКФ с новой спутницей

Андрей Гайдулян впервые вышел в свет с новой девушкой.

С развода актера Андрея Гайдуляна, которого все знают по таким сериалам как «Универ» или «Саша+Таня», прошло уже несколько месяцев. На премьере фильма «Непрощенный» актера впервые увидели с загадочной незнакомкой.

На ММКФ появилось очень много звездных пар, но внимание всех привлек именно Гайдулян со своей новой избранницей. Девушку все увидели впервые, так как актер не показывал ее на публике.

Фанаты Гайдуляна считают, что брюнетка чем-то напоминает его бывшую жену, Диану Очилову. Хотя впрочем пара даже не пыталась скрывать своей влюбленности. Они постоянно держались за руки, переглядывались и были не против фотосессии на красной ковровой дорожке.

Как всем уже давно известно, Андрей Гайдулян прожил в браке с Дианой Очиловой всего год, после чего даже 7 лет уже не помогли. Пара развелась. Причин никто не называет. Единственное, о чем поведал СМИ актер, в этом случае об изменах речь даже идти не может.