Ольга Орлова нежностью к своим собакам взбудоражила Instagram

Певица, актриса и телеведущая Ольга Орлова ввиду своей занятости часто не бывает дома, где её ждут «мишки». Нежность к ним по возращению домой взбудоражила её поклонников, которые адресовали ей много неприятных слов.

Ольга Орлова имеет дома три собаки, каждую из которых любит, как собственных детей. Опубликовав в Сети видео того, как она целует и гладит своих питомцев, Ольга намеривалась поделиться с подписчиками «позитивным зарядом мимишности». Но получила не столь приятный ответ. Позы, поглаживания и поцелуи собак люди приняли за недостаток мужского внимания и нереализованность женщины как матери.





Ольга не стала долго терпеть хамство в свою сторону и ответила обидчикам. Она напомнила им, что имеет 17-летнего сына, который больше не может терпеть порывы мамы постоянно его обнимать. Также звезда подтвердила, что сейчас не связана ни с кем отношениями. Однако когда в её жизни появится мужчина, её собаки недостаток внимания точно не почувствуют. Ольга обратилась к подписчикам с вопросом: «Хочу спросить, неужели вы проявляете нежность и ласку только когда выпиваете?» На защиту телезвезды стали другие поклонники, призывая не обращать на «странных» людей внимание.