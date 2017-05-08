Бузову обвинили в том, что она донашивает обноски Котовой

Подписчики известной телеведущей и, с недавних пор, певицы Ольги Бузовой в Instagram высмеяли ее новое золотое платье, предъявив ей обвинения в том, что она донашивает вещи Татьяны Котовой.

На вечеринку Муз-ТВ Ольза Бузова явилась в новом золотистом платье. По словам певицы и телеведущей, это платье было сшито модельером Валентином Юдашкиным специально для нее и другого такого не найти, Бузова уверяла, что это платье впервые вышло в свет, однако подписчики поймали ее на вранье.

Телеведущая похвасталась этим платьем на своей странице в Instagram. По ее словам, платье можно оценить стоимостью более 5 млн рублей.

Однако опытные пользователи интернета помнят о том, что уже видели это платье раньше. В 2017 году на шоу Валентина Юдашкина точно в таком же эксклюзивном платье пришла другая певица Татьяна Котова. Разочаровавшись, фанаты оставили негативные отклики в комментариях, обвинив певицу в том, что она донашивает обноски.