Андрей Гайдулян впервые показал публике свою новую избранницу

Звезда "Универа" и "СашаТаня" Александр Гайдулян впервые после развода пришел на публичное мероприятие со спутницей. На красную дорожку Московского кинофестиваля он ступил вместе с актрисой Александрой Велескевич.

Только в минувшем году Александр Гайдулян официально развелся с Дианой Очиловой. Супругов, уже бывших, связывали семь лет оношений и год брака. О причинах расставания актер особо не распространялся СМИ. Он лишь заверил журналистов, что супружеские измены причиной развода не стали.

Теперь же Андрей Гайдулян посетил допремьерный показ кинокартины "Непрощенный" вместе с актрисой комедийного телесериала "Филфак". Пока неясно, насколько продвинулись отношения этой пары, однако они с охотой подставлялись под объективы фотографов держдались рядом весьма непринужденно. Стоит отметить, что актеры не стали изощряться с нарядами и пришли на показ в практичных будничных одеждах.