Галина Юдашкина объяснила роды в США плохой российской погодой

Галина Юдашкина родила известному российскому модельеру второго внука в США. В Instagram она объяснила решение родить за границей плохой погодой в России.

В марте беременной Галине Юдашкиной подходил девятый месяц. Тогда она собралась и уехала в американскую Флориду, чтобы благополучно родить сына Аркадия. Здесь же молодая мама и новорожденный решили провести первые месяцы совместной жизни. Решение Галины Юдашкиной пришлось не по вкусу многим россиянам, которые поспешили раскритиковать её за желание подарить ребенку гражданство США и непатриотичности.

Теперь дочь Валентина Юдашкина, видимо, решила раз и навсегда пресечь эти домыслы и рассказала свою мотивацию проживания за рубежом. По её словам, в марте Россия-матушка не могла похвастаться хорошими погодными условиями для роженицы и малыша. Во Флориде же, напротив, прогнозировалась отличная погода. Для Галины Юдашкиной этот фактор сыграл очень большую роль и определил место появления ребенка на свет.