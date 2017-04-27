Лолита Милявская намерена устроить в торговых центрах Китая "разгром по-русски"

Певица Лолита Милявская планирует воспользоваться очередным подарком судьбы и отправиться «громить» Китай. Об этом она рассказала «с места событий».





Лолита Милявская продолжает свой концертный тур по городам России, во время которого её в очередной раз нелёгкая «заносит» на границу с Китаем. Сейчас певица в Благовещенске: городе, где в Китай можно войти и вернуться домой за один час. «Местом событий» Лолита выбрала набережную реки Амур, на противоположной стороне которой уже располагается другое государство.



Разгром по-русски Лолита может устроить торговым точкам Китая, о которых она много говорила с Иваном Ургантом. Кроме того, ей есть, чем там закупиться: Лолита призналась, что многие купленные ею в прошлый раз вещи она нашла интересными и полезными. В первую очередь, шарики от боли в горле. Теперь поклонники ожидают порцию новостей из соседской коммунистической страны, которые обещала Лолита.