Никита Джигурда продемонстрировал подписчикам обнажённую грудь кормящей Анисиной
Король эпатажа вновь удивил своих подписчиков. Слишком интимное фото его кормящей жены Марины Асининой даже смутило поклонников эксцентричной звезды.
Поклонники Никиты Джигурды привыкли к различным выходкам их кумира. Стоит напомнить только о том, как он представлял в мельчайших подробностях зачатие и развитие совместного с известной фигуристкой ребёнка вплоть до его появления.
Теперь звёздный отец решил проинформировать весь мир о процессе кормления. В публикации он начал размышлять о великих художниках, которые восхищались красотой кормящей груди. Также он поделился фотографией своей любимой жены Марины Анисиной. Молодая мама стояла обнажённой с младенцем в руках.
Несмотря на то, что поклонники пережили много эксцентричных выходок шоумена, всё же данное фото их очень смутило и они настоятельно попросили Никиту Джигурду оставлять подобные снимки в семейном архиве, а не выставлять их на показ.