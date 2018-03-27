Лена Миро рассказала о том, как гламурные знаменитости зарабатывают деньги

Популярный блогер Лена Миро посвятила свою новую публикацию публичным женщинам. Она рассказала все секреты гламурной жизни.

Начала блогер свою статью с упоминания актрисы Анны Чиповской, которая исполнила главную роль в сериале «Оттепель», а после этого пропала с телеэкранов. Миро отмечает, что российский шоу-бизнес наполнен молодыми актрисами, которые не могут реализовать свой талант из-за того, что режиссёры не предлагают им участвовать в съёмках.

Блогер решила раскрыть все секреты показной красивой жизни публичной женщины. Миро рассказала, что существует два способа заработка для знаменитостей из этой категории. Первый является самым надёжным и заключается в том, чтобы найти себе обеспеченного любовника. Второй способ более невинный и подразумевает под собой участие в различных презентация, мероприятиях и показах в роли массовки или красивой декорации. За это платят немного, но жить можно.

В заключительной части статьи Лена Миро пришла к неутешительному выводу. Она заявила, что в современной светском обществе молодой актрисе очень трудно реализовать себя без посторонней помощи, и им приходится платить очень высокую цену.