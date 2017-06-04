Алёна Водонаева решила заняться самолюбованием в странной позе

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева часто размещает публикации, в которых любуется собой. В очередной раз она решила это сделать в компании с домашним питомцем.

На своей странице в Instagram рассказала, как планирует провести лето, не забыв при этом показать себя. Алёна планирует отправиться в Лос-Анджелес в июле, а вместе с этим у неё появилось неожиданное желание приобрести яркие вещи. Чем она и поспешила поделиться с поклонниками. Публикацию она подкрепила видеозаписью, на которой красуется в бирюзовом комбинезоне.

В ролике она расположилась напротив зеркала, приняв не совсем удобную позу. Видеозапись была дополнена чёрным котом, который старался находиться возле хозяйки.

Подписчики Алёны сразу спросили её о том, не могла ли она выбрать более приличную форму, чтобы показать себя. Другие посчитали, что домашние питомцы Водонаевой заслуживают больше внимания, чем сама ведущая и принялись обсуждать котов.