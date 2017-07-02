Киркорова после экскурсии в Эрмитаже прозвали Петром I

Поп-король Филипп Киркоров поделился фото и видео с культурной экскурсии всего семейства по Санкт-Петербургу. Подписчики восхитились его желанием познакомить детей с прекрасным, а самого певца сравнили по внешнему виду с российским царём Петром I, как сообщает VistaNews.

Киркоров отметил, что в Санкт-Петербурге у него концерт, но сыну с дочерью он не мог не уделить внимание. Дети катались на карете, ходили по залам Эрмитажа и просто гуляли. Певец поблагодарил тех, кто помог ему показать город Мартину-Кристину и Алле-Виктории во всей красе.

Подписчики заметили, что путешествие должно стать для детей Киркорова очень познавательным. Он сам предстаёт прекрасным отцом. По внешнему же виду некоторые интернет-пользователи сравнили его с царём Петром I, отметив, что исполнитель способен поражать не только благодаря своему извечному эпатажу.