Максим Фадеев рассказал об увлечении квантовой физикой

Максим Фадеев на своей странице в Instagram поделился тем, как проходит его рабочий день для проекта @pesninatnt. Но гораздо больше подписчиков заинтересовал короткий рассказ о былых увлечениях кумира медициной и психологией.

Комментарий к новому посту Фадеев начал с заметки о том, что когда он чем-то увлечен, то как бы ни был тяжел труд, он почти не замечает усталости: «У меня всегда было так - я быстро загораюсь делом, за которое берусь и берусь со всей ответственностью». Так, в юношеские годы продюсер увлекался медициной, а в особенности детской психологией. Другой раздел, которому Фадеев посвятил много сил и времени, было влияние музыки на мозг человека. Рассуждения его настолько поглотили, что он даже написал большой труд. «Сейчас, конечно, я бы многое там исправил»,- добавляет Фадеев.

В данный момент помимо основной работы у звезды есть новое увлечение – квантовая физика. «Я каждый свободный вечер буквально обкладываюсь книгами и серьезно погружаюсь в тему, изучаю, записываю. До сих пор меня удивляют многие простые вещи», - комментирует автор.

Также Фадеев поинтересовался, что больше всего вдохновляет его подписчиков. Как оказалось, таких предметов очень много. Фанаты поблагодарили режиссера, за такие интересные напутствующие слова и высоко оценили разносторонность своего кумира.