«Тебе за 30»: Поклонники просят Ольгу Серябкину перестать вести себя, как подросток

Инфантильность взрослой женщины начинает надоедать поклонникам Ольги Серябкиной. Они просят стать собой и перестать «портить» молодёжь.





Солистка трио SEREBRO, похоже, запуталась в своих «я», как считают некоторые поклонники. Они уверены, что девушке её возраста пора перестать держать зрителя одними только внешними данными и задуматься о психологическом здоровье. На такие мысли их натолкнуло новое фото Ольги, которое она опубликовала в Сети. На нём Серябкина позирует в ванне с водой и во влажном купальнике.





Озаглавить запечатлённое событие Серябкина решила странной фразой: «Лучше так, чем утонуть в тебе». Поведение Ольги на снимке и подпись не понравились некоторым подписчикам её страницы. Взрослые люди обратились к певице с просьбой задуматься над созданием образа «немного повзрослевшей», а не отбирать хлеб восходящих молодых артистов, которым свойственна такая манера. Стоит отметить, что положительные комментарии под фото оставляют преимущественно парни-подростки, которых привлекает синтез взрослого тела и детских мыслей. Но Ольга продолжает игнорировать мнение людей о её поведении.