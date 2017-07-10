Кошкину сравнивают с Бузовой, но она не обижается

Российскую звезду экрана Яну Кошкину начали сравнивать с коллегой Ольгой Бузовой из-за схожести творческого пути. В недавнем интервью начинающая певица заявила, что не обижается на это.

Яна Кошкина не так давно начала успешную карьеру актрисы и телеведущей "Первого канала". А буквально на днях она представила общественности свою первую музыкальную композицию - "На красный свет". Сразу после этого многие пользователи Instagram сравнили Яну Кошкину с Ольгой Бузовой. Последняя тоже ударилась в исполнители, будучи состоявшейся телеведущей.

Более того, обе девушки запели вскоре после любовных расставаний. Ольга Бузова начала сольные выступления после тяжелого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Яна Кошкина также рассказала о непростом разрыве с молодым человеком, личность которого осталась для аудитории загадкой. Она лишь сообщила, что своей песней хотела поспособствовать их примирению. И успешно.

Яна Кошкина считает подобные сравнения достаточно странным явлением из-за индивидуальных особенностей каждого человека. А схожесть судеб или поступков не дает повода как-то связывать две независимые личности. Поэтому она не сравнивает себя с кем-либо, обиды по этому поводу называет "глупым занятием". Ведущая добавила, что не следит за работой Ольги Бузовой, потому как на это попросту не хватает времени.