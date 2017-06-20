В Instagram обсуждают архивные эротические фото Собчак

В социальной сети активно обсуждают эротические снимки Ксении Собчак, сделанные ещё в 2005 году. Архивные снимки опубликовал на своем Instagram фотограф Аслан Ахмадов из Азербайджана.

Для фотосессии знаменитость нарядилась в темное нижнее белье. На фотографиях изображен сюжет с намеком на БДСМ - двое похожих на гангстеров мужчин удерживают практически обнаженную Ксению Собчак, заломав ей руку. При этом интерьер оформлен в стиле какой-то камеры. Ощущение тьмы и ретро-обстановки дополняет черно-белый формат снимков.

Многие пользователи Instagram были шокированы распущенным поведением знаменитости, которая ещё несколько месяцев назад могла стать президентом Российской Федерации. Комментаторы не сделали скидку даже на молодость, а ведь с той поры прошло около 13 лет. Аслан Ахмадов попытался разрядить ситуацию и подчеркнул, что Ксения Собчак пошла на эксперимент исключительно ради искусства. Однако его доводы пользователей не переубедили.