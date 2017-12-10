Мария Погребняк попала на обложку журнала о сильных мамах

Супруга футболиста Павла Погребняка Мария похвасталась в Instagram тем, что попала на обложку журнала. Она будет в весеннем номере издания Super Мама.

По словам Марии Погребняк, она рада оказаться на обложке журнала, где акцент делается на умении женщин с детьми добиваться успехов и помимо материнства. Звезда подчеркнула, что такие дамы могут ставить перед собой очень высокие цели, всегда выполняя их. Подписчики Марии Погребняк порадовались за знаменитость, подчеркнув, что она действительно очень подходит тематике издания.

Звезда является не только женой футболиста и матерью, но также успешно развивает собственный бизнес. Кроме волевой натуры, поклонников Марии Погребняк восхитила и её внешность. Комментаторы подчеркнули, что на обложке журнала знаменитость выглядит божественно, как сообщает «Версия.Инфо».