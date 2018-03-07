Интернет-модель Анюта Рай призналась, что любит утром плотно покушать

Интернет-модель Анюта Рай опубликовала на своей странице в социальной сети пост, который разрушает существующие стереотипа о жизни работниц индустрии мод. По заявлению девушки она очень любит вкусно поесть.

Всё ещё живы мифы о том, как модели строго и жесткого ограничивают себя в питании, чтобы держаться в пределах нужной формы и веса. На самом деле всё происходит по-иному, и сама Рай является этому подтверждением. Ранее она заявляла, что абсолютно равнодушна к брендовым вещам, а использует их только во время фотосъёмок.

А теперь Анюта пишет, что любит сутра покушать омлет с сыром и круасаны. Ещё на завтрак она употребляет кофе и печенье, что очень редко мелькает в описаниях питания известных моделей. Подписчицы Рай согласились с ней, что если они тоже не отведают сутра чего-нибудь сладкого, то их день можно считать испорченным. Если раньше многие обходились лишь кружкой чай или кофе, то теперь, из-за сумасшедшего ритма жизни не получается обойтись без чего-то вкусного.