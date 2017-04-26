Актрису Эллисон Мэк обвинили в торговле женщинами

Американскую актрису Эллисон Мэк обвиняют в продаже девушек в сексуальное рабство в секту Nxivm, в которой она участвовала.

Эллисон известна всем как Хлои Салливан из сериала «Тайны Смолвиля», который был отснят по комиксам про Супермена. На данный момент известно что актрису задержали правоохранительные органы и выдвинули обвинения в ее причастности к секте Nxivm, в которую она вербовала женщин, после чего этих несчастных принуждали к интимной близости с главой секты Китом Раньером.

Известно, что сам Раньшер был арестован в марте этого года. На момент его задержания в секте было около 50 женщин. Полиция считает, что именно Эллисон Мэк завлекла их в секту, после чего актриса получила вознаграждение от главы.

Официально организация занималась семинарами по профессиональному и личностному развитию. По данным полиции, Nxivm является сектой. Девушек, которые приходили в секту, заставляли вступать в половую связь с Раньером, затем их клеймили и продавали в секс-рабство.

Раньер также угрожал женщинам и требовал, чтобы они передали ему все свои сбережения. Кроме того, лидер секты вынуждал женщин рассказывать ему личную информацию и делиться интимными фотографиями и видеозаписями, чтобы в дальнейшем использовать их для шантажа. Полиция утверждает, что Мэк помогала Рантьеру руководить сектой и получала за это финансовое вознаграждение.

В правоохранительных органах США заявили о том, что когда люди вступали в секту Nxivm, они должны были рассказать личную информацию о себе, своих родных и друзьях, а также предоставить свои интимные фото и права на свое имущество.

В пособничестве Мэк также обвиняется и другая актриса, сыгравшая в сериале «Тайны Смолвиля», Кристен Кройк. Однако сама Кристин отвергает обвинения, но не отрицает что участвовала в секте, однако вышла из нее еще 5 лет назад.