Эшли Грэм поделилась с подписчиками фото в нижнем белье

Эшли Грэм, которая прославилась благодаря своим «аппетитным» формам, выложила в Instagram фото в нижнем белье.

На фото знаменитая модель plus-size позировала в бюстгальтере нежно-розового оттенка и в полупрозрачных трусиках. При этом Эшли ничуть не стесняется своей фигуры, хоть она и не соответствует стандартам современного общества.

Поклонники осыпали Эшли Грэм комплиментами. Фотография была оценена по достоинству и от подписчиков прозвучали лестные слова в адрес модели о том, что ее фигура прекрасна и у Эшли отличный внешний вид.

Для тех, что не знает Эшли Эни Грэм работает моделью в Америке. Наибольшую популярность она получила когда начала сниматься для магазина Lane Bryant. Кроме того фото модели появлялось в журналах Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK, К тому же она уже появилась и на обложке журнала Elle Quebec.