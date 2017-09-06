Старший сын Марии Погребняк решил пойти по стопам отца

Супруга футболиста Павла Погребняка рассказала, на какие секции определила своих трёх сыновей. Все мальчишки выбрали спорт, а старший – идёт по стопам отца.





Традиционно Мария поинтересовалась субботним утром у своих подписчиц, как они планируют провести этот день. О своём распорядке девушка рассказала коротко. После подготовки к лету массажными процедурами Мария отвозит своих сыновей на спортивные секции. Младший сын Алексей видит себя в большом теннисе, средний Павел – в плавание.





А вот старший сын Артём уже занимается спортом. Наблюдая за опытом мировых футбольных знаменитостей, мальчик может стать достойной заменой отцу в будущем. Подписчики Марии похвалили её за одобрение увлечений сыновей и за создание примерной спортивной и красивой семьи. Интересно, что сама Мария в детстве увлечённо занималась иконописью.