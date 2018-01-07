Отца Меган Маркл не пригласили на королевскую свадьбу

19 мая состоится знаменательное для Великобритании событие - свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Однако, по словам королевского биографа Эндрю Мортона, не всё так гладко: отца невесты на церемонию бракосочетания не пригласили.

Будущая свадьба принца Гарри и Меган Маркл вызвала большой ажиотаж. Королевский биограф Эндрю Мортон, прославившийся за книгу о принцессе Диане, решил также изучить жизнь и Меган Маркл, написав о ней историю под названием «Голливудская принцесса». Там публицист раскрывает странный факт - невеста принца Гарри не пригласила на свадьбу собственного отца, как сообщает «Версия.Инфо».

На церемонии будет много людей. Однако королевский биограф подчёркивает, что Меган Маркл, приглашая разных именитых персон, о собственной семье неожиданно забыла. По одной версии, бывшая звезда сериалов не позвала именно отца, по другой приглашения на свадьбу нет ни у кого из родни невесты принца Гарри. По какой причине это сделано, не уточняется, однако биограф подчёркивает – данный факт может негативно сказаться на репутации Меган Маркл, как нового лица британской монархии.