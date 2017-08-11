Лолита заявила о готовности выступить в регионах за 1000 рублей

Российская исполнительница Лолита Милявская заявила, что готова выступать в бедных регионах всего за 1000 рублей с человека. Такую позицию она выразила во время пресс-конференции в рамках концерта на 25-й юбилей "Авторадио".

После выступления в адрес Лолиты Милявской посыпалась масса вопросов о ценах билетов на её концерты. Певица утверждает, что "адекватно оценивает" экономическую ситуацию. Из-за заботы о региональной аудитории она нередко конфликтует с организаторами выступлений. По мнению звезды, слушатели из Санкт-Петербурга или Екатеринбурга способны оплатить визит на концерт по "нормальной цене". Тогда как в некоторых провинциальных городах цена в 1 тысячу рублей может оказаться для поклонников неподъёмной.

После слов Лолиты, руководитель радио Юрий Костин поделился рейтингом самых "капризных" требований знаменитостей. По его информации, максимальной скромностью райдера может похвастаться итальянский исполнитель Тото Кутуньо. Он просит у организаторов лишь воду и хороший гостиничный номер. Разительно отличается от него Стас Михайлов, лидер по размаху требований. Любимец женщин требует отдельный вагон и VIP-автомобили брендов Mercedes или Lexus. На стол ему нужно накрывать мед, красную икру и родниковую воду. На гастролях Стас Михайлов проживает исключительно в номерах "люкс" с бильярдом и лишь при наличии отдельного СПА-салона.

Рассказал Юрий Костин и о райдерном курьезе Лолиты Милявской. Однажды та для проверки внимательности организаторов из Йошкар-Олы указала в требованиях машину "Оку" с "мигалками". И по прибытию в город её с вокзала встретил именно этот автомобиль.