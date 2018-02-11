«Одесская Барби» оскандалилась по межнациональному признаку из-за борща

Неоднозначные высказывания Валерии Лукьяновой не раз приводили к спорам между представителями славянских народов. Однако недавно знаменитость дала новый повод – теперь из-за национальной кухни, как сообщает VladTime.

В мире Валерия Лукьянова пользуется двумя вариантами псевдонимов – «русской» и «одесской Барби». Однако когда её спрашивали, какой вернее, звезда никогда не отвечала. Предположительно, кулинария могла бы решить этот вопрос. Дело в том, что на новом снимке в Instagram Лукьянова демонстрирует, как скучает по русской кухне, готовя блюда оттуда, даже будучи на территории Мексики.

На фото изображён борщ. Лукьянова отмечает, что научилась готовить вегетарианский вариант этого блюда, предлагая рассказать и фанатам. Однако проблема в том, что в кулинарии борщ считается кушаньем украинским или общеславянским, но не русским. Знаменитость очередной «косяк» никак пока не прокомментировала, как обычно, не особо волнуясь о том, что подумают о ней люди.