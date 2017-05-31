Бывшая участница "Дома-2" рассказала о своих тренировках после родов

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Лисова поделилась с подписчиками своей фотографией спустя 2 месяца и 20 дней после родов. Девушка рассказала, какие упражнения помогают ей держать себя в форме.

На своей странице в Instagram Анастасия решила опубликовать снимок того, как она сейчас выглядит. Она акцентировала своё внимание на том, сколько времени прошло после родов. По словам Лисовой, она уже полтора месяца занимается физическими упражнениями, а также посещает курсы массажа. Около 3 раз в неделю она тренируется дома. За это время она сбросила около 3 килограмм после родов и не собирается останавливаться. Она отметила, что основной целью было подтянуть своё тело и выглядеть аппетитно.

Подписчицы Лисовой решили рассказать о том, как они восстанавливали форму после родов. Многие поделились упражнениями и методиками. Другие отметили, что Анастасия молодец, раз старается держать себя в форме. Нашлись и те, кто утверждает, что приступать к физическим тренировкам стоит только через полгода после родов, когда организм войдет в привычный ритм.