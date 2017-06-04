Участница шоу "Холостяк" рассказала о том, что её бывший ушел к другому мужчине

Анастасия Смирнова, участница телепроекта «Холостяк», рассказала о своём бывшем парне Кирилле Слепухе. По её словам, экс-бойфренд изменил ей с мужчиной, однако она узнала об этом спустя какое-то время.

Шестой сезон шоу «Холостяк» связан с несколькими скандалами. Самым громких из них можно назвать секс участницы Сони Макеевой с одним из членов съемочной группы. Очередным поводом для обсуждения среди зрителей стало заявление Анастасии Смирновой. Она утверждает, что её бывший возлюбленный оказался гомосексуалистом. Они были парой на реалити-шоу «Каникулы в Мексике» и расстались, не смотря на победу и неплохой гонорар.

При разговоре с Егором Кридом Анастасия рассказала, что Кирилл оказался представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Сам Слепуха утверждает, что гомосексуалом он не является, он состоит в браке и воспитывает ребёнка. Все слухи, по мнению молодого человека, должны оставаться на совести тех, кто их распускает.