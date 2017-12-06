Зейналова рассказала из-за чего Нагиев с ней не разговаривает

Телеведущая Светлана Зейналова попала в немилость к коллеге Дмитрию Нагиеву. Ходят слухи, что именно из-за конфликта с артистом ей пришлось покинуть проект «Голос.Дети».

В четвертом сезоне «Голос.Дети» Светлана Зейналова была ведущей на пару с известным ведущим и актером Дмитрием Нагиевым. Однако Светлана отказалась вести следующий сезон. Официальной версией этого отказа выступает беременность телеведущей. В то же время в социальных сетях бытует мнение о том, что Светлану уволили по просьбе ее соведущего.

Недавно Зейланова рассказала о том, что Нагиев больше не хочет с ней общаться. Как объясняет ведущая, причиной послужило то, что она в шутку назвала его «старым конем». Под этим она имела в виду то, что Дмитрию больше нечем удивить телезрителей. Актер посчитал эти слова обидными и перестал с ней общаться.

После этого Светлана извинилась перед Нагиевым и попыталась с ним подружиться. Некоторое время между ними даже было перемирие. Однако оно продлилось недолго. Зейналова снова неудачно пошутила и Дмитрий даже главному продюсеру программы нажаловался.

Пока что неизвестно, что сказал в ответ соведущему Зейналовой Юрий Аксюта, однако поклонники искренне надеются, что Светлана ушла из проекта не из-за Нагиева.