В сети появилось фото дочери Джорджа и Амалии Клуни

Папарацци впервые смогли сфотографировать дочь Джорджа Клуни и Амалии. Пара очень долго скрывала детей от камер, однако пронырливые журналисты все же добрались до одной из близняшек.

Джордж Клуни стал известен после своей роли в сериале «Скорая помощь», а также в триллере «От заката до рассвета». За плечами актера уже есть десятки фильмов, в которых он снимался, к тому же некоторое время он поработал и режиссером в Голливуде.

Сейчас Джордж ведет семейную жизнь со своей женой Амалией и очаровательными близнецами, Александром и Эллой, которых пара решила не представлять на публику. Целых 10 месяцев знаменитой паре удавалось скрывать близнецов от фотовспышек журналистов. Однако недавно журналистам все же удалось сделать снимок одной из близняшек.

Жена Джорджа Клуни случайно попала под прицелы фотокамер, когда выходила вместе со своей матерью и малышкой Эллой на улицу из своего дома в Нью-Йорке. Репортерам удалось получить снимок ребенка, когда Амалия несла Эллу в автокресле.

Пока не известно удалось ли журналистам сделать снимок второго близнеца, Александра.