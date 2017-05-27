Популярный певец Дима Билан представил клип на песню «Девочка, не плачь». По словам исполнителя, в ролике продолжается сюжет истории, знакомой по ролику на нашумевший хит «Держи».

Партнёршей Билана и в этот раз стала Ксения Сухинова. Клип на «Девочка, не плачь» за 20 минут набрал на YouTube больше 3 тысяч просмотров. Дима Билан предложил поклонникам «заряжаться танцевальным настроением» от этой композиции. Большинству поклонников певца новинка понравилась, однако не обошлось и без критики, как сообщает «Версия.Инфо».

Некоторых подписчиков, например, удивили странные концовки у «Девочка, не плачь» и «Держи». Другие отметили, что в клип не стоило добавлять транс. Были и те, кто посчитал – сюжет ролика совсем не соответствует тексту песни. Если «Девочка, не плачь» таким фанатам показалась очень чувственной и душевной по своей сути, то в клипе, по их мнению, данное настроение совсем не было отображено.