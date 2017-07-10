Барановская решила стать певицей

Юлия Барановская вслед за многими своими коллегами по шоу-бизнесу объявила, что решила выйти на музыкальную сцену. В последнее время на музыкальной сцене себя испытали Ольга Бузова, Настасья Самбурская, Айза Анохина и даже Диана Шурыгина, а теперь к их числу присоединилась и телеведущая Юлия Барановская.

Недавно известная телеведущая выложила фотографию, на которой запечатлена с Виктором Дробышем и Иосифом Пригожиным. В своем микроблоге она высказалась о том, что не может определиться с выбором продюсера для карьеры певицей. Однако многим поклонникам телезвезды показалось, что это шутка, хотя несколько советов она все же получила.

Барановская же пока что предпочитает держать все в секрете и держит интригу.

Напомним, что Юлии сейчас 32 года, она воспитывает троих детей. Недавно так же в сети появились слухи о том, что знаменитость опять беременна, однако Барановская их опровергла.

Появиться на телевидении Юлия решила после развода с футболистом Андреем Аршавиным. Барановская была телеведущей таких программ как «Перезагрузка», «Девчата» и «Мужское/Женское». Юлию можно увидеть на разных каналах российского телевидения, таких как ТНТ, Россия-1 и на Первом канале.