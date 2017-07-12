Известная модель Наоми Кэмпбелл удивила своей архивной фотографией

Топ-модель недавно поделилась с подписчиками фотографией из своего детства. На снимке Наоми Кэмпбелл выглядит более милой и невинной.

Эксцентричная и популярная Наоми Кэмпбелл часто удивляет своих поклонников. Новая публикация стала очередной сенсацией. На архивной фотографии изображена маленькая трёхлетняя модель. Наоми запечатлена в красивом жёлтом платье в клеточку рядом с большой корзиной цветов. Она выглядит очень милым и застенчивым ребёнком. Красивые ноги Наоми, как заметили поклонники, ещё с детства восхищают своим великолепием.

Однако 47-летняя топ-модель стала совершенно другим человеком. Фанаты и СМИ знают о жестокости и сложном характере Наоми Кэмпбелл. Известная модель может легко оскорбить или же ударить раздражающего её человека. Например, во время съемок шоу «The Face» Наоми довела до нервного срыва российскую модель Киру Дихтярь только потому, что её национальность напомнила ей о бывшем парне Владиславе Доронине, который был бизнесменом в России.