Анастасия Заворотнюк расплатилась с многомиллионным долгом по ипотеке

Анастасия Заворотнюк, после многих тягот и лишений, окончательно закрыла свой многомиллионный кредит перед "Русским ипотечным банком". Об этом во время интервью сообщил правозащитник актрисы Виктор Пастернак.

В эпоху сериала "Моя прекрасная няня" знаменитость успела заработать неплохие деньги. В 2012 она приобрела коттедж в три этажа стоимостью в 2 миллиона долларов. 500 тысяч долларов на земельный участок она решила взять в "Русском ипотечном банке", предложив в залог недвижимость подороже. Вскоре после заключения кредита на Россию обрушился кризис, который опустил рубль и поднял долг до недостижимой суммы.

С тех пор Анастасия Заворотнюк судилась с кредитной организацией. По словам юриста, это был весьма нервный процесс, ведь банк желал наложить арест на имущество звезды. Несмотря на сложившуюся ситуацию, актриса проявила себя добросовестным человеком и не отказывалась от своих обязанностей по кредиту. В итоге стороны заключили взаимовыгодное мировое соглашение, которое позволило Анастасии Заворотнюк полностью избавиться от тяжкого кредита и свободно заняться своей карьерой.