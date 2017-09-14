Пьяная Анастасия Волочкова рекламирует ремонт айфонов

После того, как известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала видеозапись с рекламой ремонта айфонов, ее подписчики сразу обвинили ее в злоупотреблении спиртным‍ и пьянстве.

В последнее время прима-балерина Анастасия Волочкова уже традиционно отключает возможность комментировать свои публикации в фотохостинге Instagram. Тем не менее, она все же дала шанс своим поклонникам, когда только загрузила новую видеозапись в свой профиль. В этой публикации балерина хотела вместить скрытую рекламу человека, который специализируется на ремонте смартфонов марки iPhone.

За считанные минуты под публикацией собралось множество комментариев, причем большинство из тех пользователей сети, которые их оставляли, были настроены весьма недружелюбно. В первую очередь Волочкову обвинили в том, что она якобы записывала ролик, за который ей заплатили, будучи пьяной. Так они решили, оценив ее голос, а также несвязные мысли, произносимые ею. Кроме того, комментаторы возмущались, почему же прима-балерина Большого театра вынуждена распространять низкосортную рекламу. По этой причине вскоре возможность комментировать публикации на ее странице была отключена.