Марк Тишман расскажет о себе в программе «Однажды»

Марк Тишман высказал свое мнение о современной музыке.

38-летний участник седьмой «Фабрики звезд» 21 апреля появится в новом выпуске программы «Однажды». Марк выпустил уже 2 студийных альбома, а также помогает молодым артистам появиться на большой сцене. О личной жизни певца известно мало. Сейчас он не пребывает в отношениях и объясняет это все тем, что слишком требователен к своим избранницам.

На съемках телепрограммы «Однажды», которую покажут 21 апреля на канале НТВ, он расскажет о своей семье, а также поделиться своим мнением о современном творчестве молодых музыкантов. Известно, что Марк как-то раз спел с Патрисией Каас в Лондоне на фестивале «Русская зима», где его не могли не заметить британские СМИ. Ему все пророчили успешное будущее, однако на данный момент его популярность резко пошла на спад. Марк объясняет это тем, что сейчас музыка, которую слушает молодежь немного отличается от его творчества и не каждому может прийтись по душе.