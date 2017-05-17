Старость Волочковой повлияла на её гибкость

Не только недоброжелатели, но и преданные поклонники Анастасии Волочковой признали, что ей пора прекратить выступать на сцене со своими неуклюжими движениями. От неё больше вреда, чем пользы, как заявляют подписчики.

С давних времён российская балетная школа считается одной из самых лучших в мире, а её ученицы давно признаны мастерами высшей категории. Хотя Волочкова не обладает балетными параметрами, её причисляют к одной из таких. Но годы берут своё, и Анастасия уже не может демонстрировать те па и пластику, какие показывала раньше, хотя она и продолжает мелькать на афишах театров.

Зрители не рады такому положению вещей. Хотя многие и приходят посмотреть на выступление балерины, мало кто остаётся доволен увиденным. Они отмечают, что Волочкова давно перестала попадать в ритм музыки, а её движения стали менее пластичными. Как заявляют подписчики, лучшим решением в данной ситуации для Анастасии будет уход со сцены и переход в разряд преподавателей.