Молодая модель Белла Хадид показала идеальную грудь за прозрачной лентой-топом. Новые фотографии, на которых она предстала полуголой, появились в ее профиле Instagram.

В последнее время сеть стали заполонять фотографии с модных показов 21-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид. У нее есть старшая сестра Джиджи Хадид, которая появилась в модельном бизнесе раньше нее, однако, кажется, попала в тень младшей родственницы. Все дело в том, что 21-летняя девушка обладает весьма нетипичной внешностью и больше похожа на звезду 80-х и 90-х годов.

По этой причине Белла Хадид собрала вокруг себя армию поклонников, которую не прекращает баловать фотографиями чуть ли не интимного характера. Стоит отметить, что в большинстве своем модель участвуют в фотосессиях и показах, на которых ей приходится обнажать тело до нижнего белья. В этот же раз она решила показаться чуть ли не без него. Так, она показала идеальную фигуру и грудь за прозрачной лентой-топом. Такой стиль пришелся по душе ее поклонникам, которые оставили под фото множество комментариев, выражающих восхищение.