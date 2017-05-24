Катя Жужа удалила второй подбородок с помощью термолифтинга

Экс-ведущая проекта «Дом-2» Катя Жужа покинула телепрограмму в конце 2017 года. Недавно она сделала себе термолифтинг, с помощью которого избавилась от второго подбородка.

Телеведущая считает, что долгие и мучительные тренировки в спортзале не для нее и лучшим способом стать красивой выбрала пластические операции.

Катя постоянно посещает косметологов и пластических хирургов. Совсем недавно Жужа с помощью специальных инъекций избавилась от второго подбородка и поделилась этим со своими подписчиками в Instagram. Телезвезда была в восторге от результатов термолифтинга. Всего за одну процедуру ее второй подбородок почти сразу же исчез.

Катя так же рассказывает подписчикам, что эти инъекции нужно делать раз в месяц, а весь курс состоит из как минимум 3 процедур. Результат термолифтинга может продержаться целый год. В Instagram можно найти ее фото до и после процедуры, которое она опубликовала вместе с восторженными отзывами.

В планах у телеведущей так же обратиться к пластическому хирургу, чтобы придать своим ягодицам другую форму и увеличить их.