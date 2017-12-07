Светлана Лобода перед родами живет в роскошной вилле у океана

Певица Светлана Лобода, которая в преддверии рождения своего второго ребенка уехала в Лос-Анджелес, показала пользователям свою роскошную виллу, расположенную на берегу океана. Рожать Лобода, по данным из СМИ, будет в престижной клинике, где рожают звезды Голливуда.

Как известно, Светлана Лобода не открывает тайны об отце своего второго ребенка. В Сети ходят слухи о том, что певица беременна от солиста рок-группы Rammstein Тиля Линдемана. Сама Лобода такие версии не подтверждает, но то и дело «подогревает» слухи. Не так давно она появилась на публике в футболке с изображением музыканта, а в своем Instagram-аккаунте она публиковала ролик с Линдеманом.

Сейчас пользователи занялись еще и другим вопросом. После недавних снимков, появившихся в Instagram Лободы, многие юзеры стали рассматривать показанную на фотографиях роскошную виллу у побережья океана. По мнению некоторых СМИ, аренда подобных апартаментов составляет порядка 800 000 рублей за неделю.

Поклонники звезды активно обсуждают, где же живет Лобода перед родами, и кто все-таки отец ее ребенка. По мнению пользователей, если певица и правда беременна от Тиля Линдемана, то их ребенок будет обеспечен не только славой, но и деньгами своих именитых родителей.