Ольга Рапунцель во время беременности набрала 16 килограмм

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель поделилась с подписчиками в Instagram фото, где она была беременной. По мнению знаменитости, такое состояние очень ей к лицу.

На указанном снимке, как уточнила Ольга Рапунцель, она набрала уже 16 килограмм, а срок беременности составлял почти 40 недель. «Я помню, что энергии у меня было, хоть отбавляй. Это круто – быть в интересном положении», - подчеркнула звезда «Дома-2», как сообщает «Версия.Инфо». Ольга Рапунцель отметила, что в такое время всё кажется необычным.

«Время насыщено самыми прекрасными переживаниями и мечтаниями», - заявила знаменитость. По её словам, она даже скучает за тем периодом. Своим подписчицам участница «Дома-2» посоветовала «не откладывать в долгий ящик» и тоже пережить те ощущения, которые она описала. Некоторые поклонницы с ней согласились, а другие подчеркнули, что всё-таки членам семьи в такой период нелегко. Например, они вспомнили перепады настроения самой Ольги Рапунцель во время беременности, от которых страдал её возлюбленный.