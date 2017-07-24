Шарлиз Терон поправилась на 23 кг ради фильма "Талли"

Совсем скоро состоится премьера комедии «Талли». Для главной роли Шарлиз Терон пришлось поправиться на 20 с лишним килограмм, после чего она очень долго от них избавлялась и у нее была довольно-таки затяжная депрессия.

Актрисе Шарлиз Терон всегда завидовали из-за ее стройности. Если она и толстела, то делала это только ради своей карьеры. Первый раз это случилось для фильма «Монстр» в 2003 году, после роли в котором Шарлиз получила «Оскар», а второй случай произошел совсем недавно. Актриса набрала больше 20 килограмм для съемок в фильме «Талли», в котором Шарлиз играла многодетную мать, которая измучена усталостью и страдает лишним весом. Для того, чтобы больше войти в образ, Шарлиз Терон решила поправиться сама. Ей и правда удалось прочувствовать роль, однако процесс похудения после съемок довел 42-летнюю актрису до депрессии.

Фанатам актрисы показалось, что ее похудение прошло довольно стремительно и быстро, однако на самом деле Шарлиз понадобилось очень много времени, чтобы избавится от лишних килограммов и вернуть свою стройность.

В одном из новых интервью Шарлиз с ужасом вспоминает, что ради роли махнувшей на себя рукой многодетной матери в "Талли" ей приходилось толстеть буквально по часам: заводить будильник на два часа утра и есть гамбургеры, молочные коктейли и сыр. Вскоре набор веса стал тяжелой работой, а сбрасывать его пришлось еще тяжелее: актриса полтора года не могла справиться с лишними 23 килограммами и впала в депрессию. Но несмотря на похудение, на премьеру "Талли" Шарлиз пришла в скрывающем ее подтянутые формы платье-халате с двумя огромными бабочками, похожем скорее на наряд для дома.