Илье Глинникову приписали роман с отвергнутой им на «Холостяке» Мадиной Тамовой

Актер Илья Глинников спровоцировал слухи о своем возможном романе с Мадиной Тамовой, девушкой, которую он отверг в шоу «Холостяк». По мнению пользователей, на таинственном снимке в Instagram-аккаунте «завидного жениха» можно увидеть силуэт Тамовой.

В своем Instagram-аккаунте Илья Глинников разместил весьма загадочный снимок. На нем изображены силуэты мужчины и женщины, а в описании актер написал строки из лирической песни о любви. Пользователи Сети моментально отреагировали на такой снимок и решили, что на нем запечатлен Глинников с Мадиной Тамовой.

Мадина Тамова – участница шоу «Холостяк», на котором Глинников искал себе невесту. Девушка дошла до финала, но актер отверг ее и выбрал победительницей Екатерину Никулину. После непродолжительного романа Глинников и Никулина расстались. Теперь же пользователи решили, что актер понял свою ошибку в выборе девушки и стал встречаться с отвергнутой им ранее Мадиной Тамовой.

В комментариях пользователи пишут о том, что Глинников огорчил их своим «непостоянством». Другие же радуются своим догадкам о возможном романе актера с Тамовой. Мнения пользователей разделились, а сам Глинников продолжает молчать о том, кто же вместе с ним изображен на снимке.